Rastreio do cancro da mama regressa a Abrantes com alargamento da faixa etária

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o apoio logístico do município, vai realizar, a partir de 21 de Agosto, o Rastreio Móvel do Cancro da Mama no concelho de Abrantes. A unidade móvel estará posicionada junto à USF Dom Francisco de Almeida, entre os dias 21 de Agosto e 10 de Outubro, funcionando nos horários das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Este ano, o rastreio apresenta como novidade o alargamento da faixa etária abrangida, passando a incluir mulheres entre os 45 e os 74 anos. A decisão de baixar a idade mínima justifica-se pelo aparecimento de casos de cancro em mulheres mais jovens, sendo este um passo importante na deteção precoce da doença.

Segundo informou a vereadora Raquel Olhicas, responsável pelo pelouro da Saúde, as cartas-convite para o rastreio já começaram a ser entregues às utentes elegíveis. Reforçou ainda o apelo à participação activa neste processo, uma vez que “a detecção precoce pode efectivamente salvar vidas”. A vereadora explicou também que ao contrário dos anos anteriores, em que a unidade percorria várias freguesias, este ano permanecerá apenas naquele local: “para o ano como é habitual percorre as freguesias todas, mas este ano fica ali posicionada”, disse, em sessão camarária.