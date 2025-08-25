uma parceria com o Jornal Expresso
25/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 25-08-2025 07:00

Vacaria na Granja sob fiscalização após novas queixas dos moradores

Moradores estão contra a instalação de uma pecuária na Granja - foto arquivo O MIRANTE
Moradores da Granja, em Vialonga, denunciaram à câmara movimentações de terras, no início do mês, no terreno onde se pretende instalar uma vacaria. A fiscalização municipal constatou que os trabalhos em curso não infringem a legislação ambiental em vigor, mas reportou às autoridades.

Os moradores da Granja, em Vialonga, reportaram à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira novas movimentações de terras no terreno onde se pretende instalar uma exploração pecuária, à qual a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo ordenou a cessação da actividade, conforme avançado pelo O MIRANTE.
Após a denúncia dos moradores, os serviços de fiscalização municipal deslocaram-se ao local tendo constatado que não decorriam quaisquer trabalhos. No terreno em causa encontravam-se uma máquina retroescavadora e uma carrinha de caixa aberta, ambas paradas, sendo que o portão de acesso ao terreno estava fechado a cadeado. De acordo com o apurado pelos serviços de fiscalização, o terreno está a ser limpo de matos, lixos e detritos, acção que, por si só, não é ilegal, sendo até devida, estando os sobrantes e a lenha organizados em montes. “Na sequência das diligências efectuadas no local pelos serviços de fiscalização municipal, não foram detectadas nem são visíveis quaisquer movimentações de terras ilegais suscetíveis de violar as prescrições do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional ou do regime jurídico relativo à protecção do relevo natural, solo arável e revestimento vegetal”, afirma o município.
Ainda assim, a Câmara de Vila Franca de Xira remeteu a queixa dos moradores para a GNR e para a CCDR-LVT. Recorde-se que o processo relativo à vacaria continua em tribunal, após providência cautelar antecipatória interposta pela câmara contra a instalação da exploração pecuária na Granja.

