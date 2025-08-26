Abastecimento de água cortado por tempo indeterminado nalgumas zonas da Chamusca

A Águas do Ribatejo informou que devido a avaria foi forçada a suspender o abastecimento em algumas zonas da vila da Chamusca. Para já não há previsão para a reposição do serviço.

O abastecimento de água foi suspenso na manhã desta terça-feira, 26 de Agosto, nalgumas zonas da vila da Chamusca devido a avaria no subsistema de abastecimento de água, anunciou a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo em comunicado. Para já não há previsão para a reposição do serviço.

Os locais afectados são: Avenida Almirante Gago Coutinho | Largo do Chafariz Velho; Travessa do Ribeiro | Rua Marques de Carvalho; Largo D. Maria Marques de Carvalho | Largo João de Deus; Rua Mascarenhas Pedroso | Largo Sacadura Cabral; Rua Heróis da Resistência Anti-fascista | Rua Sousa Girão; Largo 25 de Abril | Largo da República | Rua Câmara Pestana; Rua Padre Pereira | Rua General Humberto Delgado; Rua Direita de S. Pedro | Rua Dr. Correia Gonçalves; Av. Dr. João Isidro dos Reis | Largo Conde Ferreira; Rua Infante D. Henrique | Rua Dr. José Luciano de Castro; Rua dos Carrapiteiros | Rua 21 de Outubro; Rua Dr. João Isidro dos Reis | Rua Nova das Hortas; Rua Horta das Freiras | Beco Senhora das Dores; Beco da Cova das Pereiras | Rua Anselmo de Andrade; Travessa Julião Mascarenhas | Rua Pedro Álvares Cabral.