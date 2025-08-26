Sociedade | 26-08-2025 21:00
Alenquer instala primeiro desfibrilhador no Parque da Romeira
Parque da Romeira, Alenquer, tem agora desfibrilhador automático - foto DR
Câmara Municipal de Alenquer colocou o primeiro Desfibrilhador Automático Externo no Parque Urbano da Romeira, em Alenquer. Freguesia do Carregado também vai ter o mesmo equipamento.
A Câmara Municipal de Alenquer procedeu à instalação do primeiro Desfibrilhador Automático Externo (DAE) no Parque Urbano da Romeira. Ao longo da próxima semana serão colocados mais dois equipamentos na vila do Carregado. Com a instalação destes três aparelhos conclui-se a primeira fase do projecto, que deverá ser alargado ao restante concelho durante o ano de 2026.
A iniciativa resulta de uma acção conjunta dos Serviços das Áreas de Saúde e de Protecção Civil da autarquia, reforçando a capacidade de resposta em situações de emergência. Em caso de paragem cardiorrespiratória, cada minuto conta — e estes equipamentos podem fazer a diferença entre a vida e a morte.
