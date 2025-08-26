Assalto aos cabos dos Superchargers da Tesla em Fátima

Estação de carregamento de carros elétricos em Fátima, um dos maiores do país, foi assaltado e alguns postos estão desactivados.

O posto da Tesla de Fátima, recentemente expandido, foi vandalizado na noite de sábado para domingo, restando apenas 12 pontos de carregadores V4 (os mais recentes) em funcionamento. O assalto visou o roubo dos cabos que neste caso podem dar rendimentos de meia centena de euros, embora o prejuízo possa ser de muitos milhares para a empresa e para os clientes do serviço, que vão ficar sem carregadores nas próximas semanas, ou meses, dependendo dos serviços de reparação da marca

De acordo com o reportado, foram roubados todos os cabos dos carregadores V2 e ainda vários dos V4. O objetivo destes furtos é a posterior venda do cobre usado na construção dos cabos.

O posto de carregamento de carros elétricos da Tesla em Fátima tinha 14 pontos de carregamento, mas neste momento já tem 32 tomadas, o que faz do posto de Fátima o maior do país.

Superchargers de Fátima têm preços de concorrência e serve outras marcas para além da Tesla

Comparando o serviço do posto de carregamento da Tesla em Fátima com o de outras empresas, os valores são bastante competitivos, sobretudo durante os carregamentos à noite, segundo fonte que O MIRANTE ouviu sobre o assunto.