Autarcas servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira sem respostas após reunião com ministra

Os presidentes dos cinco municípios servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira saíram esta terça-feira, 26 de Agosto, “sem respostas” de uma reunião com a ministra da Saúde, ficando o compromisso de novo encontro. “A senhora ministra, naturalmente, não tinha nenhuma resposta imediata para nos dar. Saímos, portanto, com as mesmas dúvidas com que entrámos, por assim dizer”, referiu à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS).

O autarca falava à saída de uma reunião com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que decorreu no ministério, em Lisboa, também com os presidentes de câmara dos restantes quatro concelhos servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira: Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente. Em cima da mesa, explicou o presidente de Vila Franca de Xira, esteve o funcionamento das urgências pediátricas e obstétricas (que têm tido vários encerramentos aos fins de semana nos últimos meses), e a escassez de médicos de família nos cinco municípios.

“Ficou o compromisso de a senhora ministra da Saúde nos voltar a atender quando for entregue a proposta sobre o funcionamento das urgências por parte da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, vamos aguardar para voltar a conversar com a senhora ministra”, apontou.

Além da questão hospitalar, Fernando Paulo Ferreira adiantou que, no caso de Vila Franca de Xira, “foi deixado um dossiê” com duas prioridades para o concelho. “Uma tem a ver com o novo Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria, que estamos disponíveis para construir, e a outra com as necessidades de intervenção nos centros de saúde, na parte que não foi descentralizada para a câmara municipal e que orça mais ou menos três milhões”, explicou.

A Lusa contactou fonte do Ministério da Saúde para obter um comentário a esta reunião com os autarcas, mas tal foi recusado. O Hospital Vila Franca de Xira foi inaugurado em Março de 2013 para servir cerca de 250 mil habitantes dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira. O equipamento funcionou em regime de parceria público-privada pelo Grupo Mello Saúde até 2021, altura em que transitou para o modelo de entidade pública empresarial.