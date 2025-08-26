uma parceria com o Jornal Expresso
26/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 26-08-2025 19:04

Autarcas servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira sem respostas após reunião com ministra

Hospital Vila Franca de Xira
Os presidentes dos cinco municípios servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira saíram esta terça-feira, 26 de Agosto, “sem respostas” de uma reunião com a ministra da Saúde, ficando o compromisso de novo encontro. “A senhora ministra, naturalmente, não tinha nenhuma resposta imediata para nos dar. Saímos, portanto, com as mesmas dúvidas com que entrámos, por assim dizer”, referiu à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS).
O autarca falava à saída de uma reunião com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que decorreu no ministério, em Lisboa, também com os presidentes de câmara dos restantes quatro concelhos servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira: Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente. Em cima da mesa, explicou o presidente de Vila Franca de Xira, esteve o funcionamento das urgências pediátricas e obstétricas (que têm tido vários encerramentos aos fins de semana nos últimos meses), e a escassez de médicos de família nos cinco municípios.
“Ficou o compromisso de a senhora ministra da Saúde nos voltar a atender quando for entregue a proposta sobre o funcionamento das urgências por parte da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, vamos aguardar para voltar a conversar com a senhora ministra”, apontou.
Além da questão hospitalar, Fernando Paulo Ferreira adiantou que, no caso de Vila Franca de Xira, “foi deixado um dossiê” com duas prioridades para o concelho. “Uma tem a ver com o novo Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria, que estamos disponíveis para construir, e a outra com as necessidades de intervenção nos centros de saúde, na parte que não foi descentralizada para a câmara municipal e que orça mais ou menos três milhões”, explicou.
A Lusa contactou fonte do Ministério da Saúde para obter um comentário a esta reunião com os autarcas, mas tal foi recusado. O Hospital Vila Franca de Xira foi inaugurado em Março de 2013 para servir cerca de 250 mil habitantes dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira. O equipamento funcionou em regime de parceria público-privada pelo Grupo Mello Saúde até 2021, altura em que transitou para o modelo de entidade pública empresarial.
