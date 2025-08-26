Insegurança rodoviária no Entroncamento continua a gerar preocupação

O tema da segurança rodoviária no Entroncamento voltou a estar em cima da mesa na reunião camarária de 5 de Agosto, com o vereador independente, eleito pelo Chega, Luís Forinho, a relatar episódios perigosos em algumas ruas e a desafiar o executivo a ver com os próprios olhos o que acontece à noite na cidade. A presidente da câmara, Ilda Joaquim, garantiu que estão em curso medidas de acalmia de tráfego e um reforço do projecto de videovigilância para melhorar a fiscalização. Luís Forinho levou à reunião uma queixa de um munícipe que manifesta “profunda preocupação” com a segurança rodoviária nas ruas do concelho, tendo o autarca reforçado que também já viu situações alarmantes, desde excesso de velocidade a manobras perigosas. O vereador afirma que apesar da segurança ser competência da PSP, o município tem o dever de alertar e pressionar as autoridades para uma fiscalização mais rigorosa, sugerindo até que elementos do executivo façam uma visita à noite pelo bairro Frederico Ulrich, que considera um dos mais problemáticos da cidade.

A presidente Ilda Joaquim garantiu que o município tem insistido junto da PSP para reforço da segurança e que está inclusive a rever o projecto de videovigilância para também identificar infracções rodoviárias. “Já pedimos à PSP um reforço de intervenção nas ruas e estamos a aplicar as medidas de acalmia de tráfego aprovadas por esta câmara, mas muitas vezes só com um polícia atrás de cada carro é que resolveríamos tudo”, afirmou.