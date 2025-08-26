Praia fluvial de Alqueidão já tem concessionário

O concurso de concessão da praia fluvial de Alqueidão, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, chegou ao fim com uma empresa vencedora. A novidade foi confirmada pelo presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), na mais recente sessão camarária. O autarca revelou que já esteve reunido com o concessionário que ganhou o concurso, sendo que o objectivo é abrir o espaço de cafetaria e esplanada ainda no mês de Agosto. “Claro que este ano ainda não vai abrir na máxima força, tendo em conta que é uma concessão para 10 anos, mas vai abrir com condições e serviço acrescentado para quem se desloca aquela praia”, afirmou Hugo Cristóvão. Além da empresa vencedora, houve ainda outras três que se mostraram interessadas em assumir a gestão do espaço balnear.

O vereador da oposição, Luís Francisco (PSD), mostrou preocupação com o estado actual das praias fluviais do concelho, questionando até que ponto os acessos, condições de segurança e meios de apoio para os veraneantes não estão aquém das perspectivas e do desejado. Hugo Cristóvão garantiu que o município tem vindo, ao longo do ano, a fazer os possíveis para melhorar os acessos e o estacionamento nas praias, acrescentando que o caso que está mais avançado é mesmo a praia de Alqueidão, onde estão, por exemplo, presentes nadadores salvadores pagos pela autarquia desde Julho.

Recorde-se que o projecto para construir uma praia fluvial em Alqueidão venceu o Orçamento Participativo em 2016 e visava dotar de melhores condições e instalações de apoio uma zona balnear selvagem muito frequentada pela população, de forma a garantir mais segurança na sua utilização.