Sociedade | 26-08-2025 15:00
Projecto Pedalar sem Idade renovado em Vila Franca de Xira
Foto: CM VFX
Câmara de Vila Franca de Xira renovou até 2028 o protocolo com a Associação Pedalar sem Idade, garantindo a continuidade dos passeios gratuitos em bicicletas adaptadas para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a renovação do Protocolo de parceria com a Associação Pedalar sem Idade, dando continuidade ao projeto que consiste na realização de passeios gratuitos em bicicletas adaptadas (“trishaw”) para idosos e/ou pessoas com mobilidade reduzida residentes no concelho.
Até 2028, segundo a autarquia, o protocolo vai permitir que mais pessoas possam beneficiar dos passeios pelos percursos em Vila Franca de Xira, recuperando o “direito ao vento nos cabelos” e o sentido de pertença à comunidade.
Entre abril de 2024 e abril de 2025, foram realizados 284 passeios sendo 150 passeios regulares, com 110 utentes de 7 Instituições sociais, e 5 com particulares; 134 passeios em contexto de eventos (Festa da Flor, Dia da Criança, Passerele D’Ouro, entre outros).
Foi dada formação a 15 voluntários, responsáveis pela realização dos passeios de trishaw e neste período foram estabelecidas parcerias com várias instituições seniores e de apoio à deficiência do concelho de Vila Franca de Xira, cujos utentes realizam os passeios como parte integrante das suas atividades.
A Pedalar Sem Idade – Associação de Apoio à 3.ª Idade (PSI) representa em Portugal o movimento internacional “Cycling Without Age”, criado em Copenhaga, em 2012.
As inscrições para os passeios gratuitos são feitas através das IPSS de apoio a idosos do município ou com inscrição livre e individual através do site da PSI e/ou contacto telefónico.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Vale Tejo
20-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino