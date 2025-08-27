uma parceria com o Jornal Expresso
27/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-08-2025 10:00

Câmara do Cartaxo adjudica requalificação do troço 2 da Circular Urbana

O município do Cartaxo adjudicou a requalificação do troço 2 da Circular Urbana, com um investimento de cerca de 1,270 milhões de euros e com um prazo de execução de 240 dias.

O executivo da Câmara Municipal do Cartaxo aprovou, na sua última reunião, a adjudicação da empreitada de requalificação do troço 2 da Circular Urbana da cidade. O investimento previsto é de cerca de 1,27 milhões de euros, já com IVA, e permitirá avançar para a consignação da obra, passo que marca o início formal dos trabalhos.
O presidente da autarquia, João Heitor (PSD), sublinhou que esta intervenção é prioritária devido ao mau estado de conservação e ao intenso tráfego da via. “Não conseguimos fazer tudo de uma vez, mas este é o troço em pior estado e era urgente começar aqui”, referiu. A obra tem um prazo de execução de 240 dias e, questionado pelo vereador Rolando Ferreira (PS) sobre a data concreta de arranque, o presidente esclareceu que ainda não é possível indicar um calendário exato, uma vez que dependem de procedimentos técnicos e administrativos. “Não sei quando começará exatamente, mas será para breve. Naturalmente que, enquanto decorrerem os trabalhos, haverá alguns incómodos para os condutores, com passagens alternadas e condicionamentos de trânsito”, explicou.

