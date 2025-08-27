Construção de casas de renda apoiada em Vialonga em consulta pública

Está a decorrer, até 26 de Agosto, o período de consulta pública destinada a obter contributos da comunidade para o projecto de construção de casas de renda apoiada em Vialonga, na Quinta da Flamenga. O estudo de loteamento da quinta tem por objectivo a construção a custos controlados e renda acessível, dirigida à população mais jovem que tem grande dificuldade em aceder à habitação. A área de intervenção do loteamento situa-se a poente da freguesia, entre o caminho municipal 1252, conhecida por Estrada de Santa Eulália a norte, a Rua Dom Nuno de Mendonça a nascente, a Rua do Casalinho, a poente e o antigo sanatório da Flamenga, a sul.

Tendo por base o previsto para a zona no Plano Director Municipal (PDM), a proposta que foi presente a consulta pública prevê uma densidade habitacional bruta máxima de 35 fogos por cada 141 hectares, com um número máximo de quatro pisos. Por isso, a proposta do município é de vir a instalar um total de 18 lotes para habitação colectiva com 139 apartamentos a custos controlados e de renda acessível e dois lotes para equipamentos públicos. Prevê-se também a construção de áreas comerciais para potenciar a vivência do bairro e espaços exteriores de estadia para promover a utilização do espaço público.

A construção está condicionada a várias condicionantes, incluindo áreas de cedência para o domínio hídrico público (ribeira de Alpriate), linhas de muito alta tensão e áreas de telecomunicações, nomeadamente o centro radioeléctrico do monte Serves. Segundo o documento, a zona verde que enquadra a ribeira de Alpriate fará a ligação com o parque urbano da Flamenga, potenciando a fruição pública. O município pretende que esta zona possa servir de suporte à criação de uma zona verde, que culminará na Mata do Paraíso. Haverá também a criação de vários lugares de estacionamento.

O avanço das obras, recorde-se, ditará também o fim das ruínas do antigo palácio (e depois sanatório) da Flamenga, um local degradado e de prostituição, que servirá para albergar as futuras instalações da junta de freguesia. O executivo municipal já tinha aprovado por unanimidade, em 2023, a aceitação deste imóvel propriedade do Estado – que além do palácio inclui também o terreno adjacente - tendo como objectivo inseri-lo no programa 1º Direito que irá criar habitação a custos controlados.

O município de Vila Franca de Xira, recorde-se, vai investir seis milhões, de um total de 10 milhões, no programa 1º Direito, que visa reabilitar e construir novas habitações sociais para acolher 111 famílias ao longo dos próximos quatro anos. São famílias já referenciadas por estarem em grave situação de carência habitacional.