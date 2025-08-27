uma parceria com o Jornal Expresso
27/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-08-2025 07:00

Detida em Santarém para cumprir seis anos de prisão por tráfico de droga

Uma mulher de 46 anos foi detida no dia 25 de Agosto pela PSP, em Santarém, para cumprir uma pena de seis anos de prisão por tráfico de droga.

Uma mulher de 46 anos foi detida no dia 25 de Agosto pela PSP, em Santarém, para cumprir uma pena de seis anos de prisão por tráfico de droga, anunciou aquela força policial. Em comunicado, a PSP adianta que o crime remonta a 2018 e que a mulher foi detida no âmbito de um mandado de detenção emitido pelo Tribunal Central Criminal de Loures.
A detida, portuguesa, foi conduzida ao Estabelecimento Prisional de Tires, no concelho de Cascais. "A PSP reitera o seu empenho na segurança de todos os cidadãos em todo o território nacional e reforça o seu compromisso permanente na proteção de pessoas, bens e na salvaguarda da ordem pública", conclui a força de segurança.
