Fiscalização regressa ao terreno da vacaria na Granja após desrespeito do embargo da CCDR

A fiscalização da Câmara de Vila Franca de Xira agendou para 28 de Agosto uma diligência conjunta com os serviços de tipografia e o Departamento de Ambiente e Espaço Público, destinada a verificar movimentações de terras, cotas do terreno e trabalhos executados junto à linha de água, no terreno onde se pretende instalar uma vacaria na Granja, Vialonga.

A medida surge na sequência de uma fiscalização realizada no sábado, 23 de Agosto, em que os serviços municipais se deslocaram ao local, mas não conseguiram entrar, dado que o portão de acesso estava encerrado. Ainda assim, foi possível confirmar a existência de trabalhos em curso e a continuação das movimentações de terras, em incumprimento com as notificações anteriormente remetidas pelo município e pela CCDR-LVT para cessação imediata das operações.

“Atendendo ao concretamente constatado a partir do exterior do terreno, foi lavrado auto de ocorrência, o qual vai ser remetido às entidades competentes, tendo em vista a adopção das iniciativas e diligências legais. O Município já solicitou a intervenção da GNR e aguarda a decisão judicial”, diz a câmara a O MIRANTE.

Já depois de o município ter embargado os trabalhos no terreno e da CCDR-LVT ter notificado o proprietário, os moradores deram conta de movimentações de terras, inclusive de noite, e reportaram as imagens à câmara e às entidades competentes.

