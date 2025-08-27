Fiscalização regressa ao terreno da vacaria na Granja após desrespeito do embargo da CCDR
Câmara de Vila Franca de Xira agendou nova fiscalização ao terreno da vacaria na Granja, em Vialonga, após o proprietário não cumprir o embargo da CCDR.
A fiscalização da Câmara de Vila Franca de Xira agendou para 28 de Agosto uma diligência conjunta com os serviços de tipografia e o Departamento de Ambiente e Espaço Público, destinada a verificar movimentações de terras, cotas do terreno e trabalhos executados junto à linha de água, no terreno onde se pretende instalar uma vacaria na Granja, Vialonga.
A medida surge na sequência de uma fiscalização realizada no sábado, 23 de Agosto, em que os serviços municipais se deslocaram ao local, mas não conseguiram entrar, dado que o portão de acesso estava encerrado. Ainda assim, foi possível confirmar a existência de trabalhos em curso e a continuação das movimentações de terras, em incumprimento com as notificações anteriormente remetidas pelo município e pela CCDR-LVT para cessação imediata das operações.
“Atendendo ao concretamente constatado a partir do exterior do terreno, foi lavrado auto de ocorrência, o qual vai ser remetido às entidades competentes, tendo em vista a adopção das iniciativas e diligências legais. O Município já solicitou a intervenção da GNR e aguarda a decisão judicial”, diz a câmara a O MIRANTE.
Já depois de o município ter embargado os trabalhos no terreno e da CCDR-LVT ter notificado o proprietário, os moradores deram conta de movimentações de terras, inclusive de noite, e reportaram as imagens à câmara e às entidades competentes.
