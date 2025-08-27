Jorge Sá homenageado em Santarém com projecção de vários dos seus filmes

A ARTEFILME homenageia esta quarta-feira, 27 de Agosto, Jorge Sá, falecido em Fevereiro de 2025, com uma série de curtas-metragens filmadas pelo realizador em Santarém entre 1990 e 2002.

A ARTEFILME homenageia esta quarta-feira, 27 de Agosto, Jorge Sá, falecido em Fevereiro de 2025, com a projecção de uma série de curtas-metragens filmadas pelo realizador em Santarém entre 1990 e 2002. A sessão vai decorrer no Pátio do Teatro Sá da Bandeira pelas 22h00, com entrada gratuita.

Serão projectadas as obras Prima Ballerina, Majestic Café, Requiem, Subitamente no Verão Passado, Henrique e O Jardim das Delícias da Química. A ARTEFILME Produções foi fundada em Santarém por Jorge Sá em 1989 e por um grupo de jovens contagiados pela sua paixão pela sétima arte.

“O Jorge Sá foi o impulsionador desta Associação que tanto prémio conquistou em Festivais de curtas-metragens em Portugal e pelo mundo. Tocou muitas pessoas e alunos que hoje trabalham nas mais diversas áreas audiovisuais. Pela sua criatividade e vasta obra merece ser recordado e celebrado”, lê-se na nota de divulgação da homenagem.

Ainda segundo a mesma nota, “Jorge Sá deixou um legado artístico significativo, tendo contribuído adtivamente para o mundo do cinema e das artes visuais, tanto como criador como professor em diversas instituições de ensino, incluindo escolas de imagem e até recentemente, a Universidade de Évora onde era docente há vários anos”.