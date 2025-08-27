Uma menina nasceu na madrugada de quarta-feira, 27 de Agosto, dentro de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, em plena auto-estrada A1, quando era transportada para um hospital de Lisboa.

Mãe e bebé em segurança após parto dentro de ambulância de Samora Correia

Matilde decidiu não esperar pela chegada ao hospital e nasceu esta madrugada dentro de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, em plena A1, antes das portagens de Alverca.

A mãe, Diana Sofia, foi inicialmente encaminhada para Lisboa devido a constrangimentos no hospital Vila Franca de Xira, mas o parto aconteceu durante o transporte.

A equipa dos bombeiros de Samora Correia, composta por António Pedro Correia e Lúcia Moreira, contou com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira, cuja tripulação integrava o médico e o enfermeiro Ferro, também natural de Samora Correia.

Tanto a mãe como a recém-nascida encontram-se bem e em segurança.

O episódio foi marcado pela emoção de todos os intervenientes, terminando com um final feliz que uniu bombeiros, profissionais de saúde e a família de Diana Sofia na recepção à pequena Matilde.