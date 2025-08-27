Unidade de Saúde do Médio Tejo reforçada com seis médicos de Medicina Geral

Unidade Local de Saúde do Médio Tejo confirmou a contratação de seis médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar, reforçando as equipas dos cuidados de saúde primários em Abrantes, Tomar e Constância. “Das 22 vagas abertas para a ULS Médio Tejo nesta especialidade, seis foram preenchidas”, disse à Lusa fonte oficial da Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo, com sede em Torres Novas, indicando que estas contratações vão permitir “reforçar as equipas dos cuidados de saúde primários” nos concelhos de Abrantes (dois profissionais), Constância (um) e Tomar (três).

Em resposta à Lusa, o conselho de administração da ULS Médio Tejo, presidido por Casimiro Ramos, disse que, “com estas colocações, cerca de 3.300 utentes do concelho de Abrantes vão passar a ter médico de família atribuído, reduzindo o número de utentes sem médico de família atribuído face ao início de 2025”, número que não quantificou. As duas novas contratações direccionadas para Abrantes integraram a recém-criada Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) Plátanos, em Alferrarede, e o polo de Tramagal da Unidade de Saúde Familiar (USF) Beira Tejo. Em Tomar são três as médicas especialistas que reforçaram as equipas da USF Marmelais e da USF Templários (polos de São Pedro de Tomar e da Pedreira), substituindo os especialistas que deixaram de prestar serviço nestas unidades.

Ao mesmo tempo, indica a ULS, as contratações permitem ainda, no caso de São Pedro de Tomar, “retomar as consultas médicas presenciais que estavam a ser garantidas provisoriamente com recurso a Telemedicina”. Já no concelho de Constância, segundo a ULS, a médica colocada “iniciará funções, previsivelmente, no início de 2026”. “Apesar de a região ainda contar com cerca de 55 mil utentes sem médico de família, o número manteve-se relativamente estável desde o início do ano, mesmo com as aposentações entretanto registadas”, indicou a ULS Médio Tejo.

Na sequência deste reforço dos profissionais médicos, o CA da ULS dá ainda conta de que “os cuidados de saúde primários de Mação foram reforçados com o projecto de telemedicina”, com as “teleconsultas a serem asseguradas todos os dias, garantindo maior cobertura assistencial” à população. Na nota informativa, a ULS Médio Tejo “reafirma o compromisso de melhorar o acesso aos cuidados de saúde, combinando a contratação de novos profissionais com a expansão de soluções digitais inovadoras”.