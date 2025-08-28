Agredido com capacete em Vale de Cavalos sofre ferimentos graves

Um homem de 53 anos ficou gravemente ferido na sequência de agressões sofridas durante uma briga em Vale de Cavalos, no concelho da Chamusca, e uma semana depois ainda se encontra internado, em estado considerado grave, no Hospital de São José, em Lisboa. A vítima foi agredida no dia 21 de Agosto junto à sua habitação, na Rua dos Foros, por um grupo de quatro homens, também residentes nessa localidade, numa altura em que se festejava o 18º aniversário de um dos filhos com quem vive.

Segundo relatou a O MIRANTE fonte próxima da família, que pediu para não ser identificada por temer represálias, o aniversariante foi o primeiro a ser agredido. Após terem batido à porta da casa, o rapaz foi ver quem era e terá sido derrubado e agredido pelo grupo, tendo-lhe sido furtado um fio de ouro que trazia ao pescoço. O pai foi em sua defesa e acabou por ser espancado com um capacete na cabeça. Perdeu os sentidos e foi transferido para o Hospital de São José, em Lisboa, por o seu estado de saúde inspirar cuidados. A vítima, que ainda se encontra hospitalizada em estado grave, segundo a mesma fonte, está empregada numa empresa em Santarém e é considerada um homem “muito honesto e trabalhador”.

A mesma fonte diz que o grupo já é conhecido das autoridades pela prática de agressões e assaltos a habitações em Vale de Cavalos. Os agressores puseram-se em fuga. Contactada por O MIRANTE, fonte da GNR diz que tomou conta de uma ocorrência por agressões em Vale de Cavalos e participou-a ao Ministério Público, não tendo até à data identificado formalmente o autor ou autores do crime, embora esteja já na posse de algumas características sobre os mesmos que poderão levar à sua identificação e a responderem perante a justiça. A GNR diz que se tratou de um desentendimento entre a vítima e o grupo que estaria a fazer barulho com um automóvel junto à habitação da família, tendo a discussão acabado em violência física.