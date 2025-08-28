Alenquer investe em desfibrilhadores para todas as freguesias

A Câmara de Alenquer investiu 40 mil euros na aquisição de 15 novos desfibrilhadores para instalar na via pública, em todas as freguesias do concelho.

A Câmara Municipal de Alenquer investiu 40 mil euros na aquisição de 15 novos desfibrilhadores para instalar na via pública, em todas as freguesias do concelho, anunciou o município. O primeiro equipamento foi instalado no Parque Urbano da Romeira, em Alenquer, nas imediações do parque infantil. No Carregado, vão ser instalados dois, na Rua Vaz Monteiro e na Avenida das Descobertas, ficando os restantes para 2026.

O município vai também pagar a formação para o uso dos desfibrilhadores aos bombeiros locais, Polícia Municipal, delegação da Cruz Vermelha Portuguesa e comunidade em geral. Em 2024, a autarquia instalou dois desfibrilhadores, um no Complexo Municipal Víctor Santos (Piscinas Municipais) e outro no Pavilhão Municipal, em Alenquer.