Sociedade | 28-08-2025 15:00

Centro de Saúde da Chamusca não abre quando o segurança não vai trabalhar

Utentes e profissionais à porta do Centro de Saúde da Chamusca que não abriu portas porque o segurança não apareceu com as chaves - foto DR
O novo Centro de Saúde da Chamusca não abriu no passado dia 23 porque o segurança não apareceu com as chaves. Utentes e profissionais tiveram que esperar à porta que a situação se resolvesse. Não é a primeira vez que acontece.

A manhã de sábado, 23 de Agosto, começou mal para muitos utentes e profissionais de saúde que trabalham no Centro de Saúde da Chamusca. A unidade, que pertence à Unidade Local de Saúde da Lezíria, não abriu portas porque o segurança não apareceu com as chaves. Aparentemente é o segurança a única pessoa com acesso a umas chaves para abrir o edifício, situação que tem causado muita indignação na população.
O centro de saúde deveria ter aberto às 09h00 daquele sábado, mas só abriu algumas horas depois. Por volta das 09h30 estavam à porta do centro de saúde um médico da Golegã à espera que a porta fosse aberta, assim como cerca de uma dezena de utentes. Alguns dos utentes tinham programados tratamentos aos seus problemas de saúde e, segundo explica a O MIRANTE fonte que estava no local, havia uma pessoa de 96 anos também à espera.

