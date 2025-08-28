uma parceria com o Jornal Expresso
28/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-08-2025 12:00

Detido no Entroncamento por tráfico de droga

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um jovem de 19 anos foi detido no Entroncamento pelos crimes de condução sem habilitação legal e suspeita de tráfico de estupefacientes.

Um jovem de 19 anos foi detido no Entroncamento pelos crimes de condução sem habilitação legal e suspeita de tráfico de estupefaciente, anunciaram as autoridades policiais. Segundo o comando distrital da PSP de Santarém, a detenção ocorreu na sequência da abordagem policial durante uma fiscalização rodoviária, tendo sido apreendidas 90 doses de haxixe, 100 doses de MDMA/Ecstasy, um telemóvel, uma balança de precisão e perto de 600 euros em numerário.
O detido foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR), aguardando o desenrolar do processo em liberdade. A detenção ocorreu no dia 24 de Agosto.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino