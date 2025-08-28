Sociedade | 28-08-2025 12:00
Detido no Entroncamento por tráfico de droga
Um jovem de 19 anos foi detido no Entroncamento pelos crimes de condução sem habilitação legal e suspeita de tráfico de estupefacientes.
Um jovem de 19 anos foi detido no Entroncamento pelos crimes de condução sem habilitação legal e suspeita de tráfico de estupefaciente, anunciaram as autoridades policiais. Segundo o comando distrital da PSP de Santarém, a detenção ocorreu na sequência da abordagem policial durante uma fiscalização rodoviária, tendo sido apreendidas 90 doses de haxixe, 100 doses de MDMA/Ecstasy, um telemóvel, uma balança de precisão e perto de 600 euros em numerário.
O detido foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR), aguardando o desenrolar do processo em liberdade. A detenção ocorreu no dia 24 de Agosto.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Vale Tejo
27-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino