Novo espaço de co-work na Linhaceira promete fixar novas empresas no concelho de Tomar

O executivo de Tomar adiantou na última reunião camarária que o novo espaço de co-work da Linhaceira vai abrir em breve, mas foi tomada a decisão de ser criado um conjunto de normas provisórias para testar o seu funcionamento, comprometendo-se a câmara a elaborar posteriormente um regulamento mais robusto. A opção foi contestada pela oposição, que apontou também várias vertentes a melhorar nas próprias normas.

A vice-presidente Filipa Fernandes informou que o espaço já conta com sete candidaturas e que falta apenas a instalação dos sistemas de controlo de acessos e detecção de incêndios para ser oficialmente inaugurado. A autarca explicou que foram criadas normas provisórias, pois o espaço ainda “está em fase de arranque e há decisões por fechar”, mas o executivo não queria com isso atrasar a entrada dos primeiros empresários.

O vereador Tiago Carrão (PSD) recordou que a obra do espaço teve mais de um ano de atraso, o que no seu entender teria permitido ao executivo elaborar um regulamento completo para aprovar nesta fase. O vereador apontou ainda vertentes em falta nas normas, como a falta de critérios de selecção e a ausência de indicação dos valores a cobrar após o primeiro ano de gratuitidade, questionando ainda o facto de a decisão final sobre as candidaturas aceites depender do presidente da câmara, considerando que tal situação abre margem para decisões arbitrárias. Luís Francisco (PSD) juntou-se às críticas, considerando restritiva a indicação de que apenas bolseiros ligados ao Instituto Politécnico de Tomar poderem candidatar-se ao espaço. Filipa Fernandes explicou que a intenção é apenas dar prioridade a estudantes do politécnico e assegurou que o espaço estará aberto a todos os interessados, acrescentando que os restantes contributos deixados pela oposição serão tidos em conta na criação do regulamento oficial.

Recorde-se que o espaço de co-work da Linhaceira nasceu da reabilitação do antigo edifício do jardim-de-infância da localidade, num investimento a rondar os 220 mil euros. O espaço faz parte do projecto Startomar, que tem como objectivo fixar jovens empreendedores e novas empresas no concelho, incluindo zonas mais rurais como a Linhaceira. Actualmente já foram apoiadas 17 empresas desde 2022, através do Offício Cowork e o Glória Co-Working, adiantando o município que a rede Startomar vai incluir em breve outros espaços reabilitados, nomeadamente a antiga escola da Charneca da Peralva, bem como o Palácio Alvim (antiga esquadra da PSP) que, para além de ninho de empresas, terá também espaços de coworking, assim como residência para estudantes.