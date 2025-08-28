Posto de carregamento da Tesla em Fátima vandalizado e roubado

O posto de carregamento de carros eléctricos da Tesla em Fátima, recentemente expandido, foi vandalizado na madrugada de domingo para segunda-feira, ficando apenas 12 pontos de carregadores V4 – os mais recentes – em funcionamento. O autor do crime, que também terá vandalizado o posto de carregamento do supermercado Continente, na mesma cidade, já foi detido pelas autoridades.

O assalto teve como objectivo o roubo de cabos, que no mercado paralelo podem render algumas dezenas de euros, mas que representam prejuízos de milhares para a Tesla e transtornos para os utilizadores, que ficam sem acesso a parte da infraestrutura durante dias ou semanas, dependendo do tempo de reparação. O MIRANTE esteve em Fátima e testemunhou a presença de funcionários da Tesla em pleno trabalho de reparação. Na altura adiantaram ao nosso jornal que os carregadores deverão estar novamente operacionais até ao final da semana, embora admitam que algumas reparações possam prolongar-se por mais tempo.

O assaltante foi identificado através das câmaras de vigilância instaladas pelo proprietário do terreno onde se encontra o posto e também dono do restaurante em frente, o Floresta Fátima. Em declarações a O MIRANTE, o gestor do restaurante, António Moniz, sublinhou que este tipo de crimes não é novidade e tem vindo a tornar-se cada vez mais frequente. “Estes actos têm ocorrido em diferentes estações de carregamento, porque roubar cabos de um posto é muito mais fácil do que retirar os que fornecem energia às casas”, afirmou.

De acordo com o reportado, foram roubados 14 cabos dos carregadores V2 e cerca de seis dos V4, sendo o objectivo destes furtos a posterior venda do cobre usado nos cabos. O posto de carregamento de carros eléctricos da Tesla em Fátima tem mais de 20 pontos, com mais de 30 tomadas, o que faz dele um dos maiores do país.

Comparando o serviço do posto de carregamento da Tesla em Fátima com o de outras empresas, os valores são bastante competitivos, sobretudo durante os carregamentos à noite, segundo fonte que O MIRANTE ouviu sobre o assunto.