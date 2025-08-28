Sardoal recebe sessões de aconselhamento sobre eficiência energética

No dia 29 de agosto, a Médiotejo21 – Agência Regional de Energia e Ambiente, vai realizar atendimentos individuais na Loja do Cidadão de Sardoal, entre as 10h00 e as 12h30, oferecendo apoio a quem deseje optimizar os consumos energéticos e conhecer soluções para a transição energética.

No dia 29 de agosto, entre as 10h00 e as 12h30, a Médiotejo21 – Agência Regional de Energia e Ambiente, vai realizar atendimentos individuais na Loja do Cidadão de Sardoal, destinados a todos os interessados em optimizar os seus consumos energéticos e conhecer soluções para a transição energética.

Durante as sessões, que visam capacitar a população para uma utilização mais eficiente da energia, promovendo práticas ambientalmente responsáveis e ajudando a reduzir custos, os participantes podem obter apoio na interpretação das facturas de energia e água, receber aconselhamento na aquisição de energia, esclarecer dúvidas sobre incentivos e financiamentos disponíveis e ainda ser orientados na implementação de medidas de energia renovável.

A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e pode ser feita através de telefone ou através do email da Loja de Cidadão de Sardoal, indicando no mesmo, o nome completo, morada e contacto telefónico.