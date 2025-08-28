uma parceria com o Jornal Expresso
28/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-08-2025 13:13

Sardoal recebe sessões de aconselhamento sobre eficiência energética

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

No dia 29 de agosto, a Médiotejo21 – Agência Regional de Energia e Ambiente, vai realizar atendimentos individuais na Loja do Cidadão de Sardoal, entre as 10h00 e as 12h30, oferecendo apoio a quem deseje optimizar os consumos energéticos e conhecer soluções para a transição energética.

No dia 29 de agosto, entre as 10h00 e as 12h30, a Médiotejo21 – Agência Regional de Energia e Ambiente, vai realizar atendimentos individuais na Loja do Cidadão de Sardoal, destinados a todos os interessados em optimizar os seus consumos energéticos e conhecer soluções para a transição energética.
Durante as sessões, que visam capacitar a população para uma utilização mais eficiente da energia, promovendo práticas ambientalmente responsáveis e ajudando a reduzir custos, os participantes podem obter apoio na interpretação das facturas de energia e água, receber aconselhamento na aquisição de energia, esclarecer dúvidas sobre incentivos e financiamentos disponíveis e ainda ser orientados na implementação de medidas de energia renovável.
A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e pode ser feita através de telefone ou através do email da Loja de Cidadão de Sardoal, indicando no mesmo, o nome completo, morada e contacto telefónico.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino