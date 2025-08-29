uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 29-08-2025 18:32

Agricultor de Almeirim e neto são dois dos feridos graves no acidente na Tapada

Agricultor José "Pichalho" perdeu o filho há poucos anos

O agricultor de Almeirim conhecido por "Zé Pichalho", que tem com a esposa uma loja de vinhos na Rua de Coruche de Almeirim, é um dos feridos graves, juntamente com o neto de 16 anos, do acidente desta sexta-feira ao final da manhã, na estrada do campo (EN 368) entre Tapada e Alpiarça. O agricultor tinha ido numa moto 4 com o neto ver uma vinha no campo, quando se deu o acidente com um veículo ligeiro. Além destes dois há ainda um terceiro ferido grave e dois feridos ligeiros.
O agricultor já tinha perdido o único filho, Osvaldo Leonor, há poucos anos, vítima de ataque cardíaco.

