uma parceria com o Jornal Expresso
29/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 29-08-2025 12:00

Associação ThomarSellium é um projecto de sucesso com mais de uma centena de elementos

Associação ThomarSellium é um projecto de sucesso com mais de uma centena de elementos
Conceição Rodrigues, Tiago Cardoso, Francisco Simões e Luís Bacalhau fazem parte da ThomarSellium - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Constituída em 2022, a ThomarSellium é um projecto de sucesso originado pela junção de dois grupos. Actualmente tem quatro departamentos e mais de 100 elementos. O MIRANTE conversou com a direcção sobre o futuro.

Quatro departamentos e mais de 100 colaboradores, assim é a ThomarSellium – Associação de Desporto e Dança de Tomar. Constituída a 22 de Março de 2022, a associação é um projecto de sucesso originado pela junção de dois grupos que já existiam: a Thomarkopus – Grupo Desportivo e as Sellium – Grupo de Danças de Tomar. Actualmente, a ThomarSellium conta com mais dois departamentos, o departamento Sacarrabos – Banda de Música Medieval e o departamento de Recriação Histórica, criado mais recentemente. A participar na associação estão cerca de 120 pessoas, divididas entre os vários grupos. O MIRANTE esteve na sede da ThomarSellium, no antigo Jardim Escola e Escola de 1º ciclo de São Miguel, freguesia de Madalena e Beselga, e conversou com o presidente, Francisco Simões, sobre os projectos da associação e as ideias para o futuro.

Leia o artigo completo na edição de O MIRANTE já nas bancas

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino