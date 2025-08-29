Associação ThomarSellium é um projecto de sucesso com mais de uma centena de elementos
Constituída em 2022, a ThomarSellium é um projecto de sucesso originado pela junção de dois grupos. Actualmente tem quatro departamentos e mais de 100 elementos. O MIRANTE conversou com a direcção sobre o futuro.
Quatro departamentos e mais de 100 colaboradores, assim é a ThomarSellium – Associação de Desporto e Dança de Tomar. Constituída a 22 de Março de 2022, a associação é um projecto de sucesso originado pela junção de dois grupos que já existiam: a Thomarkopus – Grupo Desportivo e as Sellium – Grupo de Danças de Tomar. Actualmente, a ThomarSellium conta com mais dois departamentos, o departamento Sacarrabos – Banda de Música Medieval e o departamento de Recriação Histórica, criado mais recentemente. A participar na associação estão cerca de 120 pessoas, divididas entre os vários grupos. O MIRANTE esteve na sede da ThomarSellium, no antigo Jardim Escola e Escola de 1º ciclo de São Miguel, freguesia de Madalena e Beselga, e conversou com o presidente, Francisco Simões, sobre os projectos da associação e as ideias para o futuro.