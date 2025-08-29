Desabou mais um telhado na PSP de Santarém

Edifício do comando distrital da PSP de Santarém, onde funcionam também os postos policiais e de investigação, tem vindo a cair aos bocados a fachada é um bom exemplo da degradação.

Mais um telhado das garagens e armazéns no Comando da PSP de Santarém desabou há cerca de duas semanas, depois de outras partes das instalações que já estavam condicionadas devido ao mau estado e por razões de segurança terem desabado. O espaço em causa é onde a PSP guardava os carros abandonados na via pública enquanto decorriam os procedimentos para abate e envio para empresas de desmantelamento, ou os carros apreendidos que estão à guarda da polícia e que têm de ser preservados.

A situação veio complicar a recolha de viaturas abandonadas na via pública que praticamente está sem se fazer, faltando também espaço para colocar os carros apreendidos. A Câmara de Santarém já tinha disponibilizado um espaço há uns tempos, perto do crematório da cidade, onde não cabem mais de 15 carros, o que é manifestamente pouco para as centenas de viaturas que precisam de ser guardadas e/ou retiradas da via pública.

O município está agora como medida de emergência a preparar um local provisório na antiga Escola Prática de Cavalaria para colocar viaturas abandonadas e ajudar a PSP com espaço para os carros apreendidos.