uma parceria com o Jornal Expresso
29/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 29-08-2025 13:08

Desabou mais um telhado na PSP de Santarém

Desabou mais um telhado na PSP de Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Edifício do comando distrital da PSP de Santarém, onde funcionam também os postos policiais e de investigação, tem vindo a cair aos bocados a fachada é um bom exemplo da degradação.

Mais um telhado das garagens e armazéns no Comando da PSP de Santarém desabou há cerca de duas semanas, depois de outras partes das instalações que já estavam condicionadas devido ao mau estado e por razões de segurança terem desabado. O espaço em causa é onde a PSP guardava os carros abandonados na via pública enquanto decorriam os procedimentos para abate e envio para empresas de desmantelamento, ou os carros apreendidos que estão à guarda da polícia e que têm de ser preservados.
A situação veio complicar a recolha de viaturas abandonadas na via pública que praticamente está sem se fazer, faltando também espaço para colocar os carros apreendidos. A Câmara de Santarém já tinha disponibilizado um espaço há uns tempos, perto do crematório da cidade, onde não cabem mais de 15 carros, o que é manifestamente pouco para as centenas de viaturas que precisam de ser guardadas e/ou retiradas da via pública.
O município está agora como medida de emergência a preparar um local provisório na antiga Escola Prática de Cavalaria para colocar viaturas abandonadas e ajudar a PSP com espaço para os carros apreendidos.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino