Sociedade | 29-08-2025 15:00
O fotógrafo que fintou a morte e conquistou o carinho das suas gentes
Joaquim Correia é conhecido por fotografar há vários anos as tradições ribatejanas, especialmente as de Samora Correia - foto O MIRANTE
Joaquim Correia dedica a vida a registar as tradições e festas do Ribatejo, com especial atenção a Samora Correia.
Joaquim Júlio Abreu Correia, mais conhecido como “cameraman”, é uma figura incontornável na vida cultural e festiva do Ribatejo. Natural de Samora Correia, nasceu mesmo no centro da vila e, apesar de Samora já ser cidade, ainda a trata carinhosamente de vila. Aos 56 anos, continua a documentar cada detalhe das festas, largadas de toiros e eventos culturais como teatro e espectáculos musicais (sobretudo no Centro Cultural de Samora Correia), com um olhar que alia técnica, sensibilidade e uma paixão antiga pelas imagens em movimento.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1731
27-08-2025
Capa Vale Tejo
27-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino