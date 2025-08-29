Sociedade | 29-08-2025 21:00
Patrícia Soso: uma artista que brilha em diversos palcos
IDENTIDADE PROFISSIONAL
Patrícia Soso vive na Póvoa de Santa Iria desde 2014 e é um rosto conhecido do Grémio Dramático Povoense. Elege a cidade como um excelente local para viver e constituir família - foto O MIRANTE
Patrícia Soso, actriz e encenadora, construiu na Póvoa de Santa Iria um percurso dedicado à formação teatral, encenação e projectos comunitários. Entre o trabalho com associações está a criação do Teatro Popular da Mulher Latino-Americana, que alia a paixão pelo palco a uma missão de inclusão e empoderamento das mulheres imigrantes.
Chegada do Brasil há pouco mais de uma década, Patrícia Soso transformou a Póvoa de Santa Iria num dos seus grandes palcos de vida e de criação artística. Actriz, encenadora e fundadora de projectos que unem teatro e comunidade, dedica-se hoje a formar novas gerações, empoderar mulheres imigrantes e a levar a arte a quem mais dela precisa. Entre associações locais, grupos profissionais e iniciativas de inclusão, construiu um percurso ao longo dos anos que prova que o palco pode ser tão poderoso quanto uma praça pública para discutir ideias, inspirar mudanças e aproximar pessoas.
