29/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 29-08-2025 13:15

PSD de Coruche pede reunião urgente com Ecolezíria por acumulação de lixo

Os sociais-democratas acusam a empresa intermunicipal de ter deixado degradar a recolha de resíduos no concelho e exigem explicações para uma situação que consideram “limite”.

O PSD de Coruche exigiu uma reunião urgente com a administração da Ecolezíria devido ao “acumular de lixo nas ruas”, contentores partidos e viaturas de recolha avariadas, que considera estarem a colocar em causa a saúde pública.
Em comunicado, a concelhia social-democrata acusa a empresa intermunicipal de ter deixado degradar o serviço “de forma inadmissível” nos últimos anos e quer esclarecimentos sobre “o que conduziu a esta situação limite”.
Para o PSD, a acumulação de resíduos nas freguesias do concelho representa um risco não só para a higiene e limpeza urbanas, mas também para o bem-estar das populações, que se queixam da falta de regularidade na recolha.
Os sociais-democratas sublinham ainda que a Ecolezíria, enquanto empresa com participação do município, “tem responsabilidades directas perante os coruchenses” e deve assumir compromissos para garantir melhorias imediatas no serviço.
O partido considera “fundamental” que a reunião aconteça “com a maior brevidade possível” e promete dar nota pública do resultado do encontro logo que este se realize.

