PSD de Coruche pede reunião urgente com Ecolezíria por acumulação de lixo

O PSD de Coruche exigiu uma reunião urgente com a administração da Ecolezíria devido ao “acumular de lixo nas ruas”, contentores partidos e viaturas de recolha avariadas, que considera estarem a colocar em causa a saúde pública.

Em comunicado, a concelhia social-democrata acusa a empresa intermunicipal de ter deixado degradar o serviço “de forma inadmissível” nos últimos anos e quer esclarecimentos sobre “o que conduziu a esta situação limite”.

Para o PSD, a acumulação de resíduos nas freguesias do concelho representa um risco não só para a higiene e limpeza urbanas, mas também para o bem-estar das populações, que se queixam da falta de regularidade na recolha.

Os sociais-democratas sublinham ainda que a Ecolezíria, enquanto empresa com participação do município, “tem responsabilidades directas perante os coruchenses” e deve assumir compromissos para garantir melhorias imediatas no serviço.

O partido considera “fundamental” que a reunião aconteça “com a maior brevidade possível” e promete dar nota pública do resultado do encontro logo que este se realize.