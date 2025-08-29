Santo Estêvão recebe quatro dias de festa em honra do padroeiro

A localidade de Santo Estêvão, no concelho de Benavente, recebe entre 29 de Agosto e 1 de Setembro as festas em honra do seu padroeiro, com um programa que mistura tradições taurinas, música popular e momentos religiosos e de convívio comunitário.

As Festas em Honra de Santo Estêvão estão de regresso entre 29 de Agosto e 1 de Setembro de 2025 e prometem animar a freguesia com quatro dias de celebrações que combinam as tradições mais enraizadas com concertos musicais.

O arranque está marcado para sexta-feira, 29 de Agosto, com a tradicional largada de touros na manga, seguida de desfile acompanhado pela Banda da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão. A noite será marcada pela música, com baile a cargo de Lúcio Antunes e concerto dos Marotos da Concertina, a que se seguirá nova largada de touros.

No sábado, 30 de Agosto, a manhã será dedicada ao campo com concentração de campinos, amazonas e marialvas, terminando com desfile na Rua Manuel Martins Alves até à igreja. O programa inclui também jogos de cabrestos, prova de condução e almoço comunitário. A tarde e noite ficam reservadas para a tauromaquia, dança e música, com destaque para o espectáculo de Alma Gitana e a animação do DJ Pedro Simões.

O domingo, 31 de Agosto, abre com missa solene e procissão em honra de Santo Estêvão, acompanhada pela banda filarmónica. A tarde contará com a actuação do Rancho Folclórico Nossa Senhora da Graça e da AREPA, enquanto pela noite haverá concerto da banda GM Tributo aos Xutos, antes de mais uma largada de touros.

O encerramento das festas acontece na segunda-feira, 1 de Setembro, com a entrega da bandeira aos novos juízes, baile popular com Telmo Faria e concerto da Banda DFB. As últimas largadas de touros marcarão a despedida de quatro dias de tradição e festa popular.

Organizadas pela Associação de Festas de Santo Estêvão, as celebrações juntam música, fé e cultura popular, mantendo vivo um dos momentos mais aguardados do calendário festivo da freguesia.