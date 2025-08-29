ULS Médio Tejo disponibiliza transporte gratuito entre hospitais

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo passa a disponibilizar transporte gratuito entre os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, destinado a utentes com consulta marcada ou alta médica, de segunda a sexta-feira.

A Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo passou a disponibilizar aos utentes um serviço de transporte gratuito entre os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, destinado a quem tenha consulta marcada ou recebido alta médica. O serviço funciona de segunda a sexta-feira e utiliza autocarros exclusivos para esse fim, com 21 lugares, garantindo a deslocação segura e cómoda dos pacientes.

O transporte inclui partidas regulares às 8h40 das três unidades, com transfer na Atalaia, e ainda horários às 11h00 em Abrantes, 11h45 em Tomar e 12h30 em Torres Novas. No final do dia, às 17h30, os autocarros regressam simultaneamente às unidades hospitalares, também com transfer na Atalaia. Para usufruir deste serviço, basta apresentar ao motorista o papel da consulta ou o boletim de alta médica.

Esta iniciativa tem como objectivo facilitar o acesso aos cuidados de saúde, apoiar utentes que residem mais longe das unidades hospitalares e tornar o regresso a casa mais seguro e confortável. Mais informações podem ser obtidas junto dos profissionais de saúde ou nos secretariados dos hospitais da ULS Médio Tejo.