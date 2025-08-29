ULS Médio Tejo reforça equipa com 29 novos profissionais

A Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo reforçou recentemente a sua equipa com 17 técnicos auxiliares de saúde, 9 enfermeiros, um psicólogo clínico, um técnico de análises clínicas e saúde pública e um assistente técnico. Além de uma mensagem de acolhimento e apreço pela dedicação dos profissionais, o conselho de administração da ULS Médio Tejo apresentou as diversas unidades, as linhas estratégicas e promoveu uma reflexão sobre a missão e valores da Instituição.

Nas sessões de acolhimento, o conselho de administração da ULS Médio Tejo fez-se representar por Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração, Carlos Lousada, director clínico para os Cuidados de Saúde Hospitalares, Piedade Pinto, enfermeira-directora, e Carlos Gil e Carla Oliveira, vogais executivos.

“A todos os novos profissionais, a ULS Médio Tejo deseja os maiores sucessos nesta nova etapa. Que cada desafio seja uma oportunidade de crescimento e cada conquista um motivo de orgulho, sempre com a certeza de que juntos fazemos a diferença na vida da nossa comunidade”, diz a ULS Médio Tejo em publicação nas redes sociais.