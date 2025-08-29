Um homem do desporto que é empresário e presidente dos Bombeiros de Salvaterra
José Martins é sócio-gerente da Habimetal, em Samora Correia, e presidente dos Bombeiros de Salvaterra de Magos. Divide-se entre a vida empresarial e o voluntariado, sempre com a mesma energia que trouxe da infância. Entre memórias do campo, dez anos na Polícia Marítima e uma ligação ao desporto, José Martins é um homem de projectos e liderança.
Os meus pais separaram-se quando eu tinha três anos. Cresci em guarda-partilhada, mas mais próximo do meu pai. As minhas melhores recordações de infância estão no Alentejo, nas Ermidas do Sado, com os meus avós paternos. É de lá que trago no sangue as raízes alentejanas. Lembro-me de andar de bicicleta, de ir à lenha com o meu avô, de cuidar dos animais, do cheiro da comida feita na lareira e do café que a minha avó preparava. Era um miúdo traquina e inquieto, não por fazer maldades, mas por não conseguir estar quieto. Subia às árvores, corria atrás das ovelhas e, quando todos dormiam a sesta, arranjava maneira de sair à rua e brincar, mesmo que as vizinhas viessem pedir à minha avó para me sossegar.