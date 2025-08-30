Cartaxo lança projecto “Descobrir & Crescer” para apoiar famílias antes do regresso às aulas

A Câmara Municipal do Cartaxo aprovou um protocolo de colaboração que dá origem ao projecto “Descobrir & Crescer”, desenvolvido em parceria com os Agrupamentos de Escolas Marcelino Mesquita e D. Sancho I e as respectivas associações de pais. A informação foi adiantada na reunião camarária de 21 de Agosto, em que o presidente João Heitor salientou que a iniciativa pretende dar resposta a uma necessidade manifestada por várias famílias, que ficam sem soluções para os filhos no período entre o fim das férias de Verão e o início do ano lectivo.

O programa vai decorrer entre 1 e 11 de Setembro de 2025, nas instalações do Jardim de Infância da Escola José Tagarro, no Cartaxo, e está limitado a 40 vagas para crianças entre os 4 e os 6 anos. João Heitor destacou ainda que se trata de uma “inovação criada para dar uma resposta segura às famílias e um ambiente estimulante às crianças, onde podem crescer e desenvolver-se de forma harmoniosa”.

As actividades terão uma forte componente lúdica e pedagógica, incluindo jogos sensoriais, experiências com elementos naturais, expressão artística e musical, dramatizações, sementeiras e uma festa final ao ar livre. O programa diário combina acolhimento, rodas de conversa, tempo de descanso e momentos de expressão motora e musical, promovendo a autonomia, a imaginação e o contacto com a natureza. Durante a reunião, o vereador Rolando Ferreira elogiou a iniciativa, sublinhando que “tudo o que seja para o desenvolvimento e bem-estar das crianças merece reconhecimento”, deixando os parabéns ao executivo e desafiando a câmara a alargar o projecto a mais vagas e a outras freguesias no futuro.

As inscrições são da responsabilidade da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo e realizam-se exclusivamente online. Segundo o município, os encarregados de educação terão de comprovar que estão em actividade laboral durante o período do projecto e que a criança frequentou o pré-escolar em estabelecimentos do concelho. O município disponibilizará ainda serviço de almoço, mediante indicação no acto de inscrição.