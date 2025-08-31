uma parceria com o Jornal Expresso
31/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 31-08-2025 07:00

Coruche relança Plano de Pormenor para projecto dedicado à população sénior do concelho

Coruche relança Plano de Pormenor para projecto dedicado à população sénior do concelho
Vereador Pedro Ferreira e o presidente do município Francisco Oliveira - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A medida procura garantir uma ocupação urbanística e ambiental equilibrada numa área de 11 hectares.

Câmara Municipal de Coruche decidiu relançar o Plano de Pormenor da Aldeia do Caos, no Biscainho, actualizando um projecto que prevê habitação sénior, novos equipamentos e infra-estruturas ao serviço da comunidade. A medida procura garantir uma ocupação urbanística e ambiental equilibrada numa área de 11 hectares.

O executivo municipal de Coruche aprovou a declaração de caducidade do Plano de Pormenor da Aldeia do Caos, situada na freguesia do Biscainho, decidindo o reinício do procedimento de elaboração. A deliberação inclui ainda a alteração ao contrato para planeamento anteriormente estabelecido.
O Plano de Pormenor da Cooperativa de Habitação Aldeia do Caos abrange uma área de intervenção de 11 hectares e visa garantir uma ocupação articulada com a envolvente, assegurando uma inserção urbanística, ambiental e paisagística adequada. O projecto contempla a construção de habitação sénior, promovida pela cooperativa, e a introdução de novos equipamentos, infra-estruturas e serviços que beneficiarão não só os futuros moradores como também a população em geral.
A autarquia considera fundamental rever e actualizar os projectos de planeamento, de forma a ajustá-los às necessidades actuais e a criar condições que favoreçam a fixação de população e o investimento privado. O objectivo passa por reforçar a qualidade de vida local, valorizando o território e potenciando o desenvolvimento sustentável da aldeia do Caos e da freguesia do Biscainho.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino