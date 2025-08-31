Estudante de Marinhais e antigo jogador do Fazendense entre as vítimas de acidente no Algarve

A comunidade escolar de Salvaterra de Magos está de luto pela morte de Cristiano Costa, estudante de 17 anos, que perdeu a vida no trágico acidente que causou cinco mortos, no domingo, 24 de Agosto, em Monchique, no Algarve. O jovem, que residia em Marinhais, frequentava o Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos e vivia com a mãe nesse concelho ribatejano. O pai, Jorge Costa, de 55 anos, conhecido no mundo do futebol como Juari e antigo futebolista do Fazendense, clube de Fazendas de Almeirim, seguia ao lado do filho e também não resistiu ao acidente.

A viatura em que seguiam, um Jaguar de gama alta a gasolina, despistou-se na descida da serra, antes da ponte da Carrasqueira, caindo por uma ribanceira com mais de 20 metros de altura. O carro incendiou-se de imediato, provocando também um foco de incêndio na mata em redor, que foi, entretanto, dominado. As vítimas foram encontradas carbonizadas no interior da viatura.

Entre os ocupantes estavam ainda Gonçalo Oliveira, presidente da Juventude Social Democrata (JSD) de Lagoa, que tinha acabado de celebrar 21 anos no dia anterior, o seu pai, e Carlos Soares, empresário e mecânico de Lagoa, que conduzia o automóvel. Os cinco amigos tinham ido tomar o pequeno-almoço a Monchique e regressavam a Portimão quando ocorreu o acidente.

A operação de socorro envolveu mais de uma centena de elementos dos bombeiros, da Guarda Nacional Republicana (GNR), do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).