31/08/2025

Sociedade | 31-08-2025 14:00

Faleceu Sérgio Carrinho, ex-presidente da câmara municipal da Chamusca

Faleceu Sérgio Carrinho, ex-presidente da câmara municipal da Chamusca
Informação divulgada há minutos pela União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande

Faleceu o ex-presidente da câmara municipal da Chamusca, Sérgio Morais da Conceição Carrinho. Natural do Pinheiro Grande, Tinha 76 anos, feitos em 18 de Janeiro. Foi presidente da câmara municipal durante mais de trinta anos.

