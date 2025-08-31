Mercado Municipal da Chamusca continua às moscas e com cada vez menos lojistas

O Mercado Municipal da Chamusca, que esteve encerrado quase cinco anos para obras de requalificação, continua sem clientes e recentemente, no mês de Julho, houve mais uma lojista a abandonar o espaço. A proprietária do “PizzBurg”, um espaço de restauração que tinha muito boas críticas da população, decidiu colocar um ponto final do negócio devido às dificuldades em obter rendimentos, num espaço que em tempos era considerado uma referência na região ribatejana. Numa publicação na sua página de Facebook, a proprietária não poupou críticas à gestão do executivo municipal, liderado por Paulo Queimado. “Agradeço também ao senhor presidente [da câmara] pela não dedicação ao mercado municipal e por alimentar certas situações que foram ocorrendo até à data”, disse.

A falta de dinâmica do mercado ditou a saída de vários lojistas. Existe cerca de uma dúzia de lojas no mercado, mas mais de metade estão fechadas. Numa visita recente ao espaço, O MIRANTE ouviu uma vez mais os lamentos de quem lá trabalha, que confirmam as dificuldades que existem em manter um negócio com rentabilidade no mercado, criticando a falta de promoção do espaço pela autarquia.

Numa assembleia municipal do ano passado, a fraca dinâmica e falta de interessados em abrir lojas no Mercado Municipal da Chamusca foi assunto depois do presidente da câmara ter anunciado uma alteração no regulamento, mas até agora sem que tenha surtido qualquer efeito. Paulo Queimado afirmou que existem vários espaços vazios dentro do mercado, propondo que sejam realizadas adjudicações directas aos interessados, uma vez que, na opinião do autarca, as hastas públicas implicam um processo muito moroso.

Recorde-se que o Mercado Municipal da Chamusca esteve encerrado quase cinco anos para obras de requalificação. Desde a sua reabertura que o executivo tem levado para aprovação, em reuniões camarárias, várias rescisões unilaterais dos contratos de ocupação de lojas do mercado. No entanto, nunca debateu medidas nem ideias para aproximar a população de um espaço que custou centenas de milhares de euros a requalificar.