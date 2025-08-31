Obras na Escola D. Sancho I de Pontével vão ter trabalhos complementares

O executivo da Câmara do Cartaxo aprovou na reunião de 21 de Agosto a realização de trabalhos complementares na empreitada de requalificação da Escola D. Sancho I, em Pontével, nomeadamente a deslocação dos blocos modulares, onde os alunos vão ter temporariamente aulas, para um terreno contíguo à escola e a aplicação de revestimento cerâmico na fachada.

Segundo o presidente da autarquia, João Heitor (PSD), a decisão está ligada à necessidade de acelerar o ritmo da empreitada e cumprir os prazos exigentes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que financia a intervenção. O autarca explicou que, com estas alterações, o empreiteiro poderá trabalhar em toda a escola em simultâneo, em vez de avançar por fases, o que permitirá reduzir significativamente o prazo de execução da obra. Entre as mudanças aprovadas está a deslocação dos blocos modulares, que deviam ficar instalados no recinto escolar, para um terreno contíguo ao edifício escolar, bem como a substituição do revestimento inicial da fachada por um revestimento cerâmico até à altura das janelas, medida que a câmara considera dar “mais qualidade e segurança” ao edifício.



Recorde-se que, devido às obras de requalificação da escola, durante o próximo ano lectivo, 329 alunos vão ter aulas em instalações cedidas por instituições da freguesia, como a Casa do Povo de Pontével, o Grupo Desportivo Pontevelense e a Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense, enquanto, que os restantes alunos irão ter aulas em blocos modulares. O município adiantou ainda que enquanto decorrem os trabalhos, o transporte para as instituições e as refeições escolares serão asseguradas pela autarquia, pedindo paciência a todos os pais e encarregados de educação neste “ano lectivo anormal”.