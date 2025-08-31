uma parceria com o Jornal Expresso
31/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 31-08-2025 07:00

Obras no Museu Municipal de Benavente devem estar concluídas em Outubro

Museu Municipal de Benavente deverá abrir 4 anos depois de encerrar para requalificação - foto DR
Obras no Museu Municipal de Benavente devem estar terminadas em Outubro de 2025, numa reestruturação completa do edifício. Museu está encerrado desde 2021 para requalificação e cultura no concelho tem sido afectada.

As obras de requalificação do Museu Municipal de Benavente devem estar concluídas em Outubro deste ano. A garantia foi deixada pelo presidente da autarquia, Carlos Coutinho (CDU), durante a reunião do executivo municipal de 18 de Agosto, em resposta a uma questão levantada pela vereadora social-democrata Sónia Ferreira.
O autarca reconheceu que se tratou de um “processo difícil”, marcado por concursos desertos e pela insolvência da primeira empresa responsável pela empreitada, mas sublinhou que os trabalhos estão agora “a avançar a ritmo considerável”. Segundo Carlos Coutinho, a conclusão está próxima e permitirá finalmente abrir o espaço ao público, salvaguardando as “dezenas de milhares de peças” que integram o património cultural do concelho.
As obras de requalificação do museu tiveram início em 2021, com o objectivo de transformar o edifício num espaço museológico moderno e funcional, preservando ao mesmo tempo o alçado principal e a volumetria original. O projecto prevê áreas de exposição permanente e temporária, reservas museológicas, laboratório de restauro, pinacoteca, sala multiusos, gabinetes de trabalho e cafetaria. O processo, contudo, sofreu vários atrasos. A insolvência da primeira empresa adjudicatária obrigou a autarquia a lançar um novo concurso público em Julho de 2023, no valor de 1,4 milhões de euros e com um prazo de execução de nove meses.
O Museu Municipal de Benavente alberga um acervo com perto de 20 mil peças, representativo da cultura e do quotidiano do concelho. Entre elas encontram-se colecções de alfaia agrícola, trajes, fotografias, cerâmicas e objectos ligados a ofícios tradicionais. A autarquia acredita que, com a reabertura prevista para o último trimestre do ano, o museu reforçará o seu papel enquanto “Museu de Território”, promovendo o diálogo com a comunidade e a valorização do património local perante os habitantes e visitantes do concelho.

