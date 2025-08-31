Obras no Museu Municipal de Benavente devem estar concluídas em Outubro
Obras no Museu Municipal de Benavente devem estar terminadas em Outubro de 2025, numa reestruturação completa do edifício. Museu está encerrado desde 2021 para requalificação e cultura no concelho tem sido afectada.
As obras de requalificação do Museu Municipal de Benavente devem estar concluídas em Outubro deste ano. A garantia foi deixada pelo presidente da autarquia, Carlos Coutinho (CDU), durante a reunião do executivo municipal de 18 de Agosto, em resposta a uma questão levantada pela vereadora social-democrata Sónia Ferreira.
O autarca reconheceu que se tratou de um “processo difícil”, marcado por concursos desertos e pela insolvência da primeira empresa responsável pela empreitada, mas sublinhou que os trabalhos estão agora “a avançar a ritmo considerável”. Segundo Carlos Coutinho, a conclusão está próxima e permitirá finalmente abrir o espaço ao público, salvaguardando as “dezenas de milhares de peças” que integram o património cultural do concelho.
As obras de requalificação do museu tiveram início em 2021, com o objectivo de transformar o edifício num espaço museológico moderno e funcional, preservando ao mesmo tempo o alçado principal e a volumetria original. O projecto prevê áreas de exposição permanente e temporária, reservas museológicas, laboratório de restauro, pinacoteca, sala multiusos, gabinetes de trabalho e cafetaria. O processo, contudo, sofreu vários atrasos. A insolvência da primeira empresa adjudicatária obrigou a autarquia a lançar um novo concurso público em Julho de 2023, no valor de 1,4 milhões de euros e com um prazo de execução de nove meses.
O Museu Municipal de Benavente alberga um acervo com perto de 20 mil peças, representativo da cultura e do quotidiano do concelho. Entre elas encontram-se colecções de alfaia agrícola, trajes, fotografias, cerâmicas e objectos ligados a ofícios tradicionais. A autarquia acredita que, com a reabertura prevista para o último trimestre do ano, o museu reforçará o seu papel enquanto “Museu de Território”, promovendo o diálogo com a comunidade e a valorização do património local perante os habitantes e visitantes do concelho.