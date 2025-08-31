Rita Assunção inaugurou um novo atelier de estética em Santarém que também dá formações

Rita Assunção, 32 anos, já abriu o seu novo atelier de estética situado na Rua Capitão Salgueiro Maia, em Santarém. O Rita Assunção - Atelier de Estética & Formação é o novo estabelecimento de beleza da cidade que disponibiliza vários serviços de qualidade, como depilação a laser de diodo, manicure, pedicure, preenchimento de sobrancelhas com técnica de nano fios, unhas de gel, pressoterapia, electroestimulação, micropigmentação, entre outros serviços. A especialista, que durante cerca de uma década geriu outro espaço de beleza naquela zona, também é bastante procurada pela qualidade das suas formações certificadas.

O novo atelier foi inaugurado na segunda-feira, 18 de Agosto, com a presença da família, amigos e vários clientes. Rita Assunção, mãe de três filhos, é licenciada em Marketing pelo Instituto Politécnico de Santarém, mas desde sempre que a sua paixão está relacionada com a área da beleza. No seu novo atelier conta com a ajuda de mais quatro colaboradoras, a Diana, a Inês, a Rute e a Joana, tendo criado mais três postos de trabalho com esta mudança. Rita Assunção gosta de ensinar o que sabe aos outros e por isso decidiu investir na área da formação, outra das suas grandes paixões.

A licenciatura em marketing deu-lhe bases para saber, afirma, que as redes sociais são uma excelente ferramenta nesta área e um dos melhores meios para chegar ao maior número de pessoas. Tem Facebook e uma página de Instagram que conta com milhares de seguidores.

Este novo desafio na vida de Rita Assunção envolveu um investimento de perto de 100 mil euros, na aquisição do imóvel e na compra de equipamentos de última geração. “Queremos que este seja um espaço para homens e para mulheres. Um espaço de proximidade, onde os clientes se sintam em casa e queiram voltar pela qualidade do serviço e do atendimento”, refere Rita Assunção a O MIRANTE.