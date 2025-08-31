uma parceria com o Jornal Expresso
31/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 31-08-2025 10:00

Vialonga Fest regressa com seis bandas e entrada livre

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vialonga Fest está de regresso a 13 de Setembro com seis bandas, entre estreias e regressos, no Largo da Igreja da Sociedade Recreativa da Granja. O festival mantém o espírito alternativo, com música, convívio e cultura independente.

O Vialonga Fest regressa no dia 13 de Setembro para a sua 8.ª edição, no Largo da Igreja da Sociedade Recreativa da Granja. O cartaz deste ano junta seis bandas de diferentes estilos musicais, numa tarde e noite de concertos com entrada livre. Os Inkilina Sazabra, conhecidos pelo seu rock literário, voltam aos palcos depois de um hiato iniciado em 2018, trazendo nova roupagem ao festival. De igual modo, os Holocausto Canibal, oriundos do Porto, apresentam o seu característico Death Gore Grind, enquanto os Albert Fish marcam presença com punk/rock enérgico. O trio Porta Voz, os Gringo’s Paradise e os Hiperbóreos Gang Band completam o alinhamento. A animação prolonga-se noite dentro com o DJ Vasco Rodrigues.
Segundo o organizador Marcos Rebocho, o Vialonga Fest distingue-se pela música e pelo ambiente, mas também pela vertente cultural, com bancas de discos de vinil, merchandising das bandas e zines independentes. Para maior conforto, haverá zona de alimentação no interior da colectividade e bar no exterior. O festival tem ainda uma componente solidária em colaboração com a Kausa Animal. Quem quiser ajudar a associação e os animais que estão a seu cargo basta doar as rações no próprio dia. A organização recomenda o estacionamento na Zona Industrial da Granja, junto ao edifício da colectividade. Os concertos têm início às 17h00.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino