Vialonga Fest regressa com seis bandas e entrada livre

O Vialonga Fest regressa no dia 13 de Setembro para a sua 8.ª edição, no Largo da Igreja da Sociedade Recreativa da Granja. O cartaz deste ano junta seis bandas de diferentes estilos musicais, numa tarde e noite de concertos com entrada livre. Os Inkilina Sazabra, conhecidos pelo seu rock literário, voltam aos palcos depois de um hiato iniciado em 2018, trazendo nova roupagem ao festival. De igual modo, os Holocausto Canibal, oriundos do Porto, apresentam o seu característico Death Gore Grind, enquanto os Albert Fish marcam presença com punk/rock enérgico. O trio Porta Voz, os Gringo’s Paradise e os Hiperbóreos Gang Band completam o alinhamento. A animação prolonga-se noite dentro com o DJ Vasco Rodrigues.

Segundo o organizador Marcos Rebocho, o Vialonga Fest distingue-se pela música e pelo ambiente, mas também pela vertente cultural, com bancas de discos de vinil, merchandising das bandas e zines independentes. Para maior conforto, haverá zona de alimentação no interior da colectividade e bar no exterior. O festival tem ainda uma componente solidária em colaboração com a Kausa Animal. Quem quiser ajudar a associação e os animais que estão a seu cargo basta doar as rações no próprio dia. A organização recomenda o estacionamento na Zona Industrial da Granja, junto ao edifício da colectividade. Os concertos têm início às 17h00.