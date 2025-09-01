Autarcas servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira sem respostas após reunião com ministra da Saúde

Os presidentes dos cinco municípios servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira saíram esta terça-feira, 26 de Agosto, “sem respostas” de uma reunião com a ministra da Saúde, ficando o compromisso de novo encontro. “A senhora ministra, naturalmente, não tinha nenhuma resposta imediata para nos dar. Saímos, portanto, com as mesmas dúvidas com que entrámos, por assim dizer”, referiu à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS).

O autarca falava à saída de uma reunião com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que decorreu no ministério, em Lisboa, também com os presidentes de câmara dos restantes quatro concelhos servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira: Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente. Em cima da mesa, explicou o presidente de Vila Franca de Xira, esteve o funcionamento das urgências pediátricas e obstétricas (que têm tido vários encerramentos aos fins-de-semana nos últimos meses), e a escassez de médicos de família nos cinco municípios.

“Ficou o compromisso de a senhora ministra da Saúde nos voltar a atender quando for entregue a proposta sobre o funcionamento das urgências por parte da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, vamos aguardar para voltar a conversar com a senhora ministra”, apontou.

Além da questão hospitalar, Fernando Paulo Ferreira adiantou que, no caso de Vila Franca de Xira, “foi deixado um dossiê” com duas prioridades para o concelho. “Uma tem a ver com o novo Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria, que estamos disponíveis para construir, e a outra com as necessidades de intervenção nos centros de saúde, na parte que não foi descentralizada para a câmara municipal e que orça mais ou menos três milhões”, explicou.

Queixas antigas

A Lusa contactou fonte do Ministério da Saúde para obter um comentário a esta reunião com os autarcas, mas tal foi recusado. Os presidentes dos municípios da área de influência do Hospital Vila Franca de Xira tinham enviado no dia 18 de Agosto uma carta à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, insistindo num pedido de audiência conjunta. “Não se compreende que não tenha tempo para nos receber”, referiam os autarcas de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira, recordando que tinham sido feitos pedidos de audiência, em conjunto e individualmente, para tratar de assuntos relacionados com a saúde nos cinco concelhos.

Recorde-se que, em Fevereiro, os mesmos autarcas subscreveram um abaixo-assinado repudiando a decisão de encerrar as urgências pediátricas do Hospital Vila Franca de Xira durante a noite e aos fins-de-semana, medida que ainda se mantém em vigor. Durante os últimos meses, vários autarcas desses concelhos, que representam mais de 250 mil habitantes, têm-se queixado da falta de acesso da comunidade de Vila Franca de Xira a cuidados de saúde de qualidade, afirmando que o mesmo continua comprometido. Para os autarcas, a falta de meios humanos no hospital faz com que a prestação de cuidados seja deficiente e que muitos profissionais, como os enfermeiros, cheguem a acumular muitas horas extraordinárias por mês.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses também já deu nota pública da degradação das condições de trabalho no Hospital VFX, afirmando que os enfermeiros e outros profissionais estão no limite da sua capacidade física e mental.

O Hospital Vila Franca de Xira foi inaugurado em Março de 2013 para servir cerca de 250 mil habitantes dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira. O equipamento funcionou em regime de parceria público-privada pelo Grupo Mello Saúde até 2021, altura em que transitou para o modelo de entidade pública empresarial.