Casal de Abrantes transformou sonho num projecto gastronómico que nasceu numa roulotte improvisada

Na entrada de Abrantes, quilómetro 400 da famosa Estrada Nacional 2 (N2), no parque de merendas, encontra-se entre pinheiros um espaço que nasceu da persistência e empreendedorismo de dois jovens abrantinos, João Fialho e Raquel Fernandes. Ele, vendedor de automóveis de 28 anos, e ela, videógrafa e publicista de 31 anos, decidiram transformar um sonho de infância numa realidade que hoje atrai viajantes e moradores da região. Raquel conta a O MIRANTE que sempre pensou que nunca iria concretizar a sua ambição, mas quando conheceu João, e após alguns meses de namoro, percebeu que a ideia tinha pernas para andar.

A primeira roulotte foi construída pelos próprios, a partir de uma antiga barraca da Super Bock, que foi transformada ao longo de um ano, durante várias noites e madrugadas de trabalho. O objectivo era que a inauguração acontecesse em Abril de 2023, mas só conseguiram concretizá-la a 13 de Maio. Ao lado de Raquel e João esteve desde o início o amigo e agora colega, Paulo Peixinho, peça-chave e o “impulso principal” para que esta abertura se concretizasse. Actualmente o food truck conta com uma equipa de cinco pessoas, todos amigos do casal. Raquel Fernandes explica que a ligação entre todos faz com que os dias de trabalho “sejam leves”, destacando a proximidade que conseguem manter com os clientes. A escolha do local não foi ao acaso, as cores preto e amarelo, características da marca N2, foram também integradas na imagem para que num futuro este local seja uma paragem obrigatória de quem faz este percurso. Raquel explica ao nosso jornal que tem clientes de todo o lado e que muitos deles vêm de localidades como Peniche, Entroncamento, Vila de Rei, entre outras, só para provar os hambúrgueres.

A simpatia e qualidade são os principais segredos para o sucesso. O pão, a carne e outros ingredientes vêem de produtores locais. “Queremos que a food truck seja um local onde as pessoas param porque gostam da nossa comida e não só porque têm fome”, afirma João. Também a escolha dos horários foi importante, procurando fechar “mais cedo” para criar um espaço familiar. Mas o percurso não tem sido fácil. A falta de acesso à electricidade obrigou a equipa a atrasar a abertura, a depender de um gerador e a transportar diariamente produtos para um armazém durante os primeiros meses: “não podíamos deixar de trabalhar. Tivemos muitas peripécias, alguns momentos engraçados, outros nem tanto, mas tudo faz parte”, sublinha João.

Hoje, com um bebé a caminho, o casal de empreendedores tem como plano futuro evoluir para um espaço maior e “mais semelhante a um restaurante”, preparado para qualquer estação do ano. “Queremos melhorar as condições para os clientes, funcionários e acima de tudo para conseguirmos aprimorar o nosso produto, já que com um espaço de cinco metros por dois é impossível”, explica João com um sorriso. Com muitas conquistas e algumas dificuldades, o “Ohh My Dog & Burger” é hoje muito mais do que um espaço de “street food”, é um local familiar onde a dedicação, a criatividade e a paixão transformaram uma roulotte improvisada numa referência gastronómica de Abrantes e da Nacional 2.