Feira Semanal de Tomar cancelada duas vezes em Outubro com isenção parcial para vendedores

Na última reunião de Câmara de Tomar, a vice-presidente Filipa Fernandes (PS) apresentou a proposta de cancelamento da Feira Semanal nos dias 17 e 24 de Outubro, prevendo também a isenção de 50% da taxa de ocupação para os vendedores nesses fins-de-semana. A medida visou compensar os comerciantes pela não realização da feira e apesar de ter sido aprovada, gerou algum debate.

A vereadora Lourdes Fernandes (PSD) defendeu que a isenção deveria ser de 100%, criticando uma suposta falta de transparência sobre os valores pagos pelos vendedores ao município e apontando que ao longo dos anos tem havido alterações no mercado grossista que acabaram por penalizar os comerciantes. Filipa Fernandes esclareceu que a isenção se aplica exclusivamente aos vendedores da feira semanal, justificando os 50% devido aos vendedores só irem trabalhar apenas metade do mês, pois não haverá feira na outra metade. A vice-presidente acrescentou ainda que os vendedores do mercado grossista terão tratamento diferenciado, com uma isenção de 100% ainda a ser discutida. Relativamente aos transtornos causados a comerciantes, a autarca afirmou que actualmente têm sido empregues mais apoios ao mercado através de colaboradores inseridos num programa de reintegração social (não funcionários do município), reforçando não só os recursos humanos no local, como também dando uma componente social à iniciativa.