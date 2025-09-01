Manuel Valamatos destaca importância da criação da USF Norte para captar médicos

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, sublinhou durante a reunião de executivo do dia 19 de Agosto a relevância da criação da Unidade de Saúde Familiar (USF) Norte, afirmando que este novo modelo organizacional é a única forma eficaz de atrair médicos para o concelho. Segundo o autarca, a experiência já verificada com a USF Dom Francisco de Almeida e com a USF Beira Tejo demonstra que os médicos preferem integrar equipas multidisciplinares, em vez de trabalhar isolados em pólos de saúde: “os médicos novos não querem estar sozinhos. Querem trabalhar em equipa, no novo modelo de organização. Foi assim que, nos últimos dois anos, conseguimos captar quatro novos médicos para as nossas USF”, referiu.

O responsável lembrou que a Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo abriu recentemente 24 vagas para médicos de família, tendo concorrido apenas seis profissionais: “só cinco ficaram na região do Médio Tejo e dois escolheram Abrantes. Um está já integrado na USF Norte, que está em construção, e outro veio reforçar a equipa da USF Beira Tejo, no Tramagal, apoiando também a Bemposta e a USF do Sul”, destacou.

Actualmente, a USF Norte conta já com três médicas em funções, que asseguram o acompanhamento de mais de três mil utentes. Para além de captar novos profissionais, o objectivo passa igualmente por libertar o Centro de Saúde de Alferrarede para a instalação de especialidades como medicina dentária e psicologia. O presidente da câmara garantiu que a estratégia municipal prevê a manutenção dos pólos de saúde de Rio de Moinhos, Carvalhal e Mouriscas, assegurando a proximidade dos cuidados de saúde à população com menor mobilidade: “é evidente que alguns utentes poderão ter de se deslocar à USF Norte, mas estamos a criar mecanismos de transporte para responder às necessidades da população”, assegurou.

O autarca esclareceu ainda que a criação da USF Norte resulta de uma estratégia definida inicialmente pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e, posteriormente, pela ULS Médio Tejo, em articulação com o Ministério da Saúde: “não é a câmara que define o modelo organizacional. O nosso papel é construir a infra-estrutura. A definição estratégica é do ministério e da ULS, que mantêm a mesma política e acreditam, como nós, que este é o modelo certo para resolver os problemas do futuro”, frisou.