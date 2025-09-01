Ribeiro das Ceroulas em Alenquer continua por limpar

A prioridade na limpeza de cursos de água no concelho de Alenquer recai sobre zonas que têm habitações junto ao leito das ribeiras, disse a O MIRANTE o vereador Paulo Franco. Recorde-se que moradores de Barbas, na Aldeia Galega da Merceana, se queixaram de prejuízos nas suas casas e negócios sempre que chove com intensidade e o ribeiro das Ceroulas transborda. Cláudia Pedro, uma das mais afectadas, lamentou que, cinco meses após ter levantado o problema, a ribeira ainda não tenha sido limpa, tal como noticiámos.

Ao nosso jornal, Paulo Franco garante que a limpeza já está agendada, mas que a intervenção exige um reajustamento dos próprios taludes. “Uma das saídas da ponte está mesmo entupida e o conteúdo de areia acumulada tem de ser retirado. Ainda não foi feita limpeza porque este ano as chuvas se prolongaram e, para este tipo de intervenção, o leito do rio tem de estar em condições para a entidade conseguir fazer a limpeza. Já estivemos no local com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Dra. Cláudia”, explicou.

O autarca refere ainda que a limpeza das linhas de água que ficam fora dos aglomerados urbanos não compete à Câmara de Alenquer, mas sim aos próprios confinantes. “Os confinantes do Rio de Alenquer, por exemplo, criaram uma associação para fazer a limpeza do rio e teve um resultado feliz. Envolvemos a APA neste processo e apoiámos a criação desta associação, que envolve também confinantes do lado de Azambuja”, refere. Paulo Franco adiantou ainda que a autarquia já intervém no troço Ribafria, Mato e Espinçadeira, também através de protocolo com a APA, para requalificar a extensão da ribeira.