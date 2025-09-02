Bolsas de estacionamento para moradores no centro histórico de Santarém

A Câmara de Santarém vai criar seis bolsas de estacionamento no centro histórico da cidade destinadas exclusivamente a moradores dessa zona no período entre as 20h00 e as oito da manhã.

A Câmara de Santarém vai criar seis bolsas de estacionamento no centro histórico da cidade destinadas exclusivamente a moradores dessa zona no período entre as 20h00 e as oito da manhã. Para poderem usufruir dessa medida, a implementar durante o mês de Setembro, os beneficiários devem ser titulares do dístico para moradores. Trata-se de uma decisão há muito reclamada pela Associação de Moradores do Centro Histórico e que foi anunciada pelo presidente do município, João Leite (PSD), durante a reunião de câmara de 29 de Agosto, tendo sido considerada muito importante por vários eleitos do executivo.