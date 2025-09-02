uma parceria com o Jornal Expresso
02/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-09-2025 07:00

Dadores da Póvoa de Santa Iria promovem recolha de sangue

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Primeira colheita de Setembro está agendada para dia 6, das 15h00 às 19h30.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em parceria com o Instituto Português de Sangue e da Transplantação (IPST), vai realizar a primeira de três colheitas de sangue previstas para o mês de Setembro no dia 6, sábado, entre as 15h00 e as 19h30. A recolha terá lugar na sede da associação, localizada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria. A iniciativa é de extrema importância para garantir que os hospitais têm reservas suficientes de sangue para atender pacientes e vítimas de acidentes, explica a associação, apelando a todos os que possam doar, independentemente do grupo sanguíneo.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino