GNR detém 12 pessoas ligadas a rede de tráfico de droga

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve oito homens e quatro mulheres por tráfico de droga em vários concelhos dos distritos de Santarém, Lisboa e Leiria e apreendeu 500 doses de cocaína. Em comunicado, a GNR adianta que as 12 pessoas, com idades entre os 20 e os 56 anos, foram detidas na segunda-feira nos concelhos Coruche e Cartaxo (Santarém), Alenquer, Lourinhã e Torres Vedras (Lisboa) e Bombarral, Peniche (Leiria).



No âmbito da operação, cuja investigação decorria desde Abril de 2024, os militares da guarda deram cumprimento a 28 mandados de busca, nomeadamente 11 domiciliárias e 17 em veículos. Na sequência da operação, foram apreendidos nove veículos automóveis, 18 telemóveis, duas balanças digitais, 500 doses de cocaína, 68.215 euros em numerário e vários sacos de embalamento de droga.



Foram também apreendidos um LCD, um gorro passa-montanhas, uma arma artesanal feita de madeira e pregos e uma arma de fogo, municiada com seis munições, 28 munições, uma caçadeira e uma espingarda de ar comprimido.



De acordo com a GNR, no decorrer das diligências foram ainda elaborados dois autos de contraordenação pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Torres Vedras, relacionados com falta de higiene de cães e ausência de registo de répteis junto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).



Oito dos suspeitos permanecem detidos a fim de serem presentes hoje no Tribunal Judicial de Leiria, para aplicação das medidas de coacção. Da acção resultou ainda a constituição de arguidos de mais três homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 35 anos, pelos mesmos crimes.